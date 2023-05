Unesco berät Wird das Trierer Ada-Evangeliar nun als Weltdokumentenerbe anerkannt?

Darf sich Trier bald über den Besitz eines neuen Weltdokumentenerbes freuen? Das entscheidet der Unesco-Exekutivrat, dem Vertreter aus 58 Staaten angehören, innerhalb der nächsten zwei Wochen in Paris. Die Tagesordnung der am Mittwoch begonnenen Sitzung ist so lang, dass niemand genau weiß, wann die Entscheidungen über Neuaufnahmen für die Liste „Memory of the World“ (Gedächtnis der Welt) gefällt werden.