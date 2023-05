Weltdokumentenerbe Unesco berät über Trierer Ada Evangeliar

Darf sich Trier bald über den Besitz eines neuen Weltdokumentenerbes freuen? Das entscheidet der Unesco-Exekutivrat, dem Vertreter aus 58 Staaten angehören, innerhalb der nächsten zwei Wochen in Paris. Die Tagesordnung der am Mittwoch begonnenen Sitzung ist so lang, dass niemand genau weiß, wann die Entscheidungen über Neuaufnahmen für die Liste „Memory oft the World“ (Gedächtnis der Welt) gefällt werden. Vermutlich wird es Mitte nächster Woche sein, sagte Peter Martin, stellvertretender Pressesprecher der Deutschen Unesco-Kommission, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir rechnen damit, dass am 17. oder 18. Mai mutmaßlich der Exekutivrat bei dem Tagesordnungspunkt angekommen ist.“ Dann soll das Gremium „gesammelt über die diesjährigen 64 Vorschläge befinden“, so Martin. Aus Deutschland kommen vier Bewerbungen. Derzeit umfasst die Liste „Memory oft the World“ 432 Einträge, darunter 24 aus Deutschland.