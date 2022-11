Kunst zum Mitmachen : Spektakuläre Kunst-Aktion im Trierer Thermenmuseum: Puzzle zusammensetzen und zerstören

Trier Spielerische Annäherung an das großes Thema des Schaffens und Vergehens: Zur Kunstaktion „Quaad Vadis“ von Bodo Korsig und Bonko Karadjov am 9. und 10. November

„Wie hat es sich angefühlt, wenn einem jemand als Kind die Sandburg kaputtgemacht hat?“, fragt der Trierer Künstler Bodo Korsig und spricht einen Aspekt seiner neuesten Arbeit an: In der interaktiven Installation „Quaad Vadis“ nähert er sich zusammen mit dem Opernsänger Bonko Karadjov spielerisch dem vielschichtigen Thema des Schaffens und Zerstörens. Passend zum Kontext ihrer Entstehung: Die Aktion ist Teil des großen kulturellen Rahmenprogramms der Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in drei Trierer Museen. Jetzt, kurz vor deren Ende am 27. November, lädt „Quaad Vadis“ am 9. und 10. November jeweils von 18 bis 22 Uhr zum Mitmachen in das gläserne Thermenmuseum am Trierer Viehmarkt ein. Die Aktion braucht die Dunkelheit, weil sie auf der Projektion eingescannter Fotos beruht. Und sie könne sehr gut in der Dunkelheit durch die großen Fenster des Thermenmuseums von außen verfolgt werden, sagt Bodo Korsig.