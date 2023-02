Unterm Strich – Die Kulturwoche : Alte Kunst und neues Geld

Dass unsere Ur-ur-ur...ur-Großeltern alles andere als künstlerische Banausen waren, denen es nur ums Fressen und (weniger) ums Gefressenwerden ging, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Ein weiterer Beweis für diese Tatsache ist jetzt in einer Höhle im Südosten Frankreichs entdeckt worden.

120 Höhlenmalereien aus der Jungsteinzeit, also etwa vor 10.000 bis 2.200 Jahren, sollen Krieger, Kampfszenen und Beerdigungen darstellen, berichtete die Regionalzeitung „La Provence“. Der Präsident des Instituts für Vorgeschichte und Archäologie Alpes-Méditerranée, Claude Salicis , stuft die 4000 Jahre alten Malereien als bedeutend ein. Sie wurden im Park Mercantour etwa 20 Kilometer vom „Vallée des Merveilles“ entdeckt – dem Tal der Wunder, in dem bereits rund 40.000 Felsgravierungen entdeckt wurden. Die 120 neuen Bilder sind somit eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Höhlengestein.

Apropos Tropfen: Fallen sie stetig, höhlen sie bekanntlich den Stein. Und stetig tropft es derzeit auf den einst in Stein gemeißelten Ruf jenes Landes, das sich – ziemlich starrköpfig – immer noch „Groß“britannien nennt. Jetzt ist wieder ein Fitzelchen Fels abgefallen: Australien will in Zukunft ohne die britische Monarchie auskommen – zumindest was die Bilder auf den Banknoten des Landes angeht. Die Zentralbank teilte mit, die neue Fünf-Dollar-Banknote werde statt eines Bildes des britischen Königs Charles III. ein indigenes Design zieren. Es wurde jedoch erwartet, dass der König dem Geldverkehr auf Münzen erhalten bleiben wird.