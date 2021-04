Kulturwoche : Träume von Freiheit und andere Denkanstöße

Eine Ausstellung „Träume von Freiheit“ zu überschreiben, die in Moskau zu sehen sein wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Fast könnte man auch von Zynismus sprechen; im besten Fall kann er als Provokation verstanden werden.

Bei näherem Hinschauen ist allerdings der Titel der Schau das einzige Provokative, denn der Inhalt ist Romantik pur. Koordiniert wurde sie von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und der weltberühmten neuen Tretjakow-Galerie in Moskau. Die wegen der Pandemie mehrfach verschobene und von dem US-Architekten Daniel Libeskind gestaltete Exposition mit Kunst aus der Romantik vor 200 Jahren sei eine „Meisterleistung“, sagte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann in Moskau. Unter den bis zum 8. August gezeigten mehr als 300 Exponaten seien auch Werke von Caspar David Friedrich, der in Russland früher als in Deutschland ein „Superstar“ gewesen sei. Die Schau, die sich auch dem Durchbruch zur Moderne und zeitgenössischen künstlerischen Positionen widmet, gilt als Höhepunkt des Deutschland-Jahres in Russland. „Wir wollen die Menschen in Dialog bringen“, sagte die Leiterin des Goethe-Instituts in Moskau, Heike Uhlig. „Es sind historische Kraftanstrengungen unternommen worden, um das in seinem Umfang einmalige Projekt zu verwirklichen“, meinte die Chefin der Tretjakow-Galerie, Selfira Tregulowa. Und sie kommt zur rechten Zeit: Wenn zwischen dem politischen Berlin und dem politischen Moskau momentan eine kleine Eiszeit ausgebrochen ist, klappt die Verständigung wie immer auf kultureller Ebene. Und so verstehen sich die Organisatoren auch als Mittler zwischen den Nationen. Zu sehen ist Kunst aus der Zeit des späten 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Russland und Deutschland in einem bisher einmaligen Dialog. Außerdem sind mit dem Leben der Künstler und Personen der Zeit verbundene Objekte zu sehen: der Dirigierstab von Komponist Carl Maria von Weber oder die Stiefel, die Napoleon vermutlich beim Russlandfeldzug 1812 trug. Ob der1,68 Meter kleine Kriegsherr allerdings tatsächlich in diesem Schuhwerk in die Katastrophe stolperte, könnte wohl nur ein DNA-Test belegen. Aber das ist eine andere Geschichte …