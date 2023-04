Unterm Strich – Die Kulturwoche Die Ente kommt rein!

Den Jahrestag hat nicht nur der Reclam-Verlag zum Anlass genommen, den Humoristen in seiner „100 Seiten“-Reihe zu würdigen (Wieland Schwanebeck: Loriot), sondern auch der Regisseur Peter Geyer. Er hat die fürs Fernsehen gezeichneten Sketche um die Männchen mit den großen Knollennasen vom Staub befreit, die blassen Farben mächtig aufgefrischt, und bringt eine Kollektion nun als Kinofilm heraus. „Loriots große Trickfilmrevue“ startet am 20. April in mehr als 180 Kinos und bietet einen Vorgeschmack auf die Festivitäten und Gedenkartikel zum eigentlichen Geburtstag am 12. November.