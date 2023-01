Unterm Strich – die Kulturwoche : Ein Tag wie ein Schwert des Damokles

Ganz schön mutig, was? Sie sind heute Morgen schon aufgestanden und lesen gerade die Zeitung, als wäre nichts passiert. Entweder sind Sie todesmutig – oder ganz und gar nicht abergläubisch. Vielleicht haben Sie ja noch nicht in den Kalender geschaut.

Nicht erschrecken: Heute ist Freitag, der 13.! Okay, Sie sind also immer noch da und nicht zurück ins Bett geflüchtet, um den Tag einigermaßen heil zu überstehen. Schon komisch: Während die einen abergläubisch sind, haben andere dafür überhaupt kein Verständnis. Dazwischen gibt es eigentlich wenig. Doch was sagen die nackten Zahlen? Die Gothaer Versicherung hat einen Blick auf ihre Schadenstatistik der vergangenen Freitage geworfen, die auf einen Monatsdreizehnten gefallen sind. Das Ergebnis dürfte einige erleichtert aufatmen lassen. Denn die Statistik ist absolut unauffällig. Das durchschnittliche Schadenaufkommen im Privatkundenbereich liege bei dem Versicherer bei rund 530 Schäden pro Tag – „meistens sogar eher darunter”, sagt Mechthild Oppermann vom Gothaer Schadencontrolling. Am 13. Mai 2022, dem vorangegangenen Freitag, den 13., seien sogar nur 447 Schäden gemeldet worden. Auch in den vorangegangen Jahren seien an Freitagen, die auf einen 13. gefallen sind, nicht ungewöhnlich viele Versicherungsfälle gemeldet worden. Aber das sind nur Statistiken. Mit dem wahren Leben haben sie nichts zu tun. Vermutlich bewegen sich alle Menschen besonders vorsichtig durch diesen Tag. Denen passiert also nichts. Und wer die Schäden verursacht, das sind dann die, die überhaupt nicht abergläubisch sind. Geschieht ihnen recht. Übrigens: In diesem Jahr gibt es nur noch einen weiteren Freitag, an dem äußerste Vorsicht geboten ist: nämlich am 13. Oktober. Am besten sofort ganz dick im Kalender anstreichen – und sich für den Tag möglichst nichts vornehmen.