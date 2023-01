Unterm Strich – Die Kulturwoche : Was den Nazi-Opa auf die Palme brachte

Ferngesteuerte Torpedos mit einem sicheren Kommunikationssystem auszustatten – das 1942 sogenannte Frequenzsprungverfahren – hat sie gemeinsam mit dem französischen Komponistenfreund George Antheil erfunden.

Deren Weiterentwicklung verwenden noch heute alle, die über ein WiFi-Netzwerk oder mit einem bluetooth-fähigen Handy kommunizieren. Doch das war nicht der hauptsächliche Grund für ihre Berühmtheit. Sondern – ihr Körper, den man öffentlich bewundern konnte. Wir reden hier nicht über Schmuddelfilmchen im Internet, sondern über ein Kinoereignis. „Ekstase“ hieß der Film, der bereits im Titel kein Geheimnis daraus machte, worum es in ihm geht. Am 20. Januar 1933 war die Uraufführung in Prag. Die Hauptrolle spielte Hedwig Eva Maria Kiesler, besser bekannt als Hedy Lamarr. In Nazi-Deutschland wurde der Film verboten und erlebte erst 1935 in Berlin, stark zensiert, eine Uraufführung: als „Symphonie der Liebe“. Was ein bisschen mehr nach Beethoven als nach Rausch klang. Das Bad in einem See und der Gang durch den Wald in „Ekstase“ gilt als erste längere Nacktszene der Kinogeschichte. Ein Skandal sondergleichen war auch eine Orgasmusszene mit der Großaufnahme des Gesichts der Schauspielerin, die als „schönste Frau der Welt“ vermarktet wurde.