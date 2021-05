Die Kulturwoche : Altern in Schwarz-Weiß und bestechende Töne

„Alt werden ist nichts für Feiglinge.“ Die Schauspielerin Bette Davies soll Urheberin dieses Satzes gewesen sein, aber wie das so ist bei eingängigen Aphorismen: Sie haben, genau wie der Erfolg, viele Väter und Mütter.

Joachim Fuchsberger hat gleich eine ganze Autobiografie unter diesem Titel veröffentlicht. Um alt zu werden, braucht man auch keine Geduld, denn wer wartet schon darauf? Um allerdings den Prozess des Alterns zu dokumentieren, bedarf es schon einer gewissen Ausdauer. Die hat Nicholas Nixon im Übermaß. Der 1947 in Detroit geborene Fotograf hat ein bemerkenswertes Langzeitprojekt gestaltet. Seit 1975 porträtiert er einmal jährlich seine Ehefrau und ihre drei Schwestern – zu diesem Zeitpunkt waren die vier Frauen zwischen 15 und 25 Jahren alt. Mit nur wenigen Ausnahmen werden „The Brown Sisters“, so der Titel der Serie, im Freien stehend und von der Hüfte aufwärts fotografiert, die Blicke richten sich direkt auf die Kamera des Fotografen. In den Bildern sind Entwicklungen und Stimmungen in der geschwisterlichen Beziehung ebenso zu beobachten wie die sich verändernde Mode und Prozesse des Heranwachsens und Alterns. Durch die immer gleiche Position von Heather, Mimi, Bebe und Laurie entwickelt sich ein feinfühliges Porträt der Zeit, in welchem sich Gegenwart fortwährend in Vergangenheit verwandelt, der Blick aber in die Zukunft gerichtet ist.