Untern Strich - Kulturwoche : Ziemlich Altes und ziemlich Modernes

Kühe waren nicht dabei, ebenso wenig Schweine oder Federvieh. Ansonsten war alles noch da: Israelische Archäologen haben die Überreste eines rund 2100 Jahre alten Bauernhofs im Norden des Landes entdeckt.

Es seien unter anderem Dutzende Webstuhlgewichte, große Vorratsgefäße aus Keramik und landwirtschaftliche Geräte wie Spitzhacken und Sensen gefunden worden, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit. Einige Münzen stammten aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christi Geburt.

„Wir haben viel Glück gehabt, eine Zeitkapsel zu entdecken, eingefroren in der Zeit, in welcher die Fundstücke dort geblieben sind, wo sie von den Bewohnern zurückgelassen wurden“, sagte Amani Abu-Hamid, der Direktor der Ausgrabung. „Es scheint, als seien diese in Eile angesichts einer drohenden Gefahr aufgebrochen, möglicherweise bedroht durch einen militärischen Angriff.“ Die Überreste seien bei Ausgrabungen vor Beginn eines Projektes westlich des Sees Genezareth entdeckt worden.

Nicht ganz so alt sind die Dinge, für deren Erforschung das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg Geld lockermacht – rund 1,6 Millionen Euro. Damit sollen Museen und Einrichtungen unterstützt werden, die die Herkunft ihrer Bestände aus der Kolonialzeit erforschen wollen – etwa Kulturgüter aus Skandinavien, Ostafrika und China, aber auch um menschliche Überreste aus einstigen Kolonialgebieten. Unterstützt werde etwa die bedeutendste sámische Sammlung außerhalb Nordeuropas im Museum Europäischer Kulturen (MEK) in Berlin-Dahlem. Dort solle die Herkunft von rund 1000 Objekten und Fotografien erforscht werden. Die Sámen in den nördlichen Regionen Norwegens, Finnlands, Schwedens und auf der Kola-Halbinsel der Russischen Föderation hätten während der Unterdrückung durch die Nationalstaaten die meisten materiellen Zeugnisse ihrer Kultur verloren. In einem Projekt der Universität Köln gehe es um koloniales Sammlungsgut in Kunstmuseen und Künstlernachlässen – etwa von Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Erich Heckel und Max Pechstein. Nicht nur in ethnologischen Museen, sondern auch in Kunstsammlungen lagerten Tausende von Objekten aus kolonialen Kontexten, deren Herkunft ungeklärt sei, erklärte das Zentrum Kulturgutverluste weiter.