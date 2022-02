Tanztheater : Theater bringt Uraufführung von Tanzstück „Rituale“

Eine verspätete Premiere für die Tänzer des Theaters Trier: Das Stück „Rituale“ wird nach einer langen Corona-Zwangspause nun doch uraufgeführt.

(aheu) Der Ballettabend „Rituale“ sollte vor fast zwei Jahren am Theater Trier uraufgeführt werden – doch am Tag der Premiere begann der erste Corona-Lockdown. Das war im März 2020.

Nun kommt das zweiteilige Werk des Choreographen Mauro Astolfi und des Trierer Ballettchefs Roberto Scafati, das von der Sehnsucht nach Ritualen und ihrem Wert in unserer durchrationalisierten Welt handelt, doch noch auf die Bühne.

Die Premiere ist am Samstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters Trier. Eine weitere Aufführung ist am Sonntag, 10. April, ab 18 Uhr.

Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich, an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie unter Telefon 0651/7181818.