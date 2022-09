Literatur : Keine Angst vor Kafka

Trier War es richtig, dass Max Brod die Werke seines Freundes Franz Kafka gegen dessen Willen veröffentlichte, statt sie zu vernichten? Darüber kann das Publikum im Trierer Kasino am Kornmarkt abstimmen. Und je nach Votum endet das Theaterstück „Das ist Kafka – muss das weg?“ unterschiedlich.

Was wäre geschehen, wenn all die Briefe, Romane, Notizen und Tagebücher Kafkas für die Nachwelt nicht erhalten worden wären? Dieser Frage gehen Melanie Telle und Marc-Bernhard Gleißner in ihrem Stück „Das ist Kafka – muss das weg?“ nach. Das Besondere daran: Wer am Donnerstag, 29. September, die Uraufführung im Trierer Kasino am Kornmarkt sieht, bekommt möglicherweise ein anderes Ende präsentiert als die Menschen, die das Stück an einem der anderen Termine besuchen. Gleich drei unterschiedliche Versionen haben die Autoren sich ausgedacht, von denen jeweils eine direkt nach der Auszählung der Stimmen gezeigt wird.

Michael Roller spielt Max Brod, der sich die Entscheidung nicht leicht macht. Zwischendurch tritt er aus seiner Rolle und richtet seine Worte an das Publikum. Melanie Telle und Marc-Bernhard Gleißner haben mehr als 20 Textfragmente aus verschiedenen Schriften Kafkas ausgewählt, die von Bonko Karadjov und Eva Maria Amann eingesprochen und im Laufe der Handlung als Audio- und Videosequenzen abgespielt werden. Zeichnungen, die im Bühnenbild verwendet werden, stammen von Rainer Ehrt. Melanie Telle weiß, dass Kafkas Werk viele Menschen einschüchtert. Doch „keine Angst vor Kafka“, sagt sie lachend. Sie selbst sei erst durch ein Gespräch mit ihrem ehemaligen Deutschlehrer wieder an den Autor herangeführt worden und habe ihn neu entdeckt. „Ich interessiere mich für die Menschen hinter den Werken“, erzählt sie. „Es ist nicht die Herangehensweise an das Literarische, sondern das Menschliche.“ Entsprechend sind unter den Texten Tagebucheintragungen, persönliche Notizen an Max Brod und Auszüge aus bekannten Werken. „Ich habe versucht, mich in Max Brod hineinzuversetzen, und mir gedacht: ‚Was hätte ich denn getan?‘ Aber ich kam zu keiner Entscheidung.“ Auf welche Art und Weise am Schluss abgestimmt wird, will sie noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung bleiben“, erklärt sie augenzwinkernd.