Tanztheater-Premiere Die mit den Türen tanzen

Mit ihren schwarzen Gewändern und ihren weißen Halskrausen erinnern sie an die Chirurgen in Rembrandts Gemälde „Die Anatomie des Dr.Tulp“. Aber sie muten auch ein wenig an wie die schwarzen Geier, die ihr Aas wittern. Dem Kranken sind Leben und Realität zum weißen Fleck geworden. Seine Tür öffnet sich nur noch nach innen zur schwindenden Erinnerung, auf deren Suche er ist. Darin gibt es eine Frau, die nicht festzuhalten ist, Angst und Not, aber auch Glück, Glanz, Glamour und übermütige Freude. All das wird zum bewegenden, von der Musik orchestrierten Bild. Um Demenz geht es dem Choreographen, teilt das Programmheft mit. Aber ebenso kann die Choreographie für die verlorene Zeit jeden Lebens stehen und die Unmöglichkeit ihrer Rückgewinnung.