Musik : „Urban pianos“ beflügeln Städtenetzwerk

Fan der Aktion My Urban Piano: Dana Söhngen spielt an der Porta Nigra Leonard Cohens „Hallelujah“. Foto: Roland Morgen

Trier Klaviere unter freiem Himmel luden zum Spielen und Lauschen ein: Die bunte Aktion „My urban piano“ in der Trierer Innenstadt ist nach 17 Tagen zu Ende gegangen. Die Kulturkarawane als Veranstalter zieht nach der Premiere eine positive Bilanz – und hat noch viel Größeres im Blick.

Kultur muss auch raus aus dem Konzertsaal, weg von den Eliten, hinein in die Öffentlichkeit, wo sie Menschen erreicht, die weder Theater noch Museen noch Konzerthäuser besuchen. Das ist eine Idee der gemeinnützigen Kulturkarawane, die in Trier gerade zusammen mit dem Pianohaus Hübner das Projekt „My urban piano“ realisiert hat. Gemäß dem Prinzip der Initiative „Kultur ist ein Menschenrecht“ standen über die Trierer Innenstadt verteilt zwölf bunt gestaltete Klaviere für Interessierte zum Spielen unter freiem Himmel bereit. „Die Bilanz fällt absolut positiv aus“, freut sich Jochen Leuf, Geschäftsführer der Kulturkarawane, nach dem Ende der 17-tägigen Premiere in der Region, die auch von der Sonne verwöhnt wurde. Trotz der corona-bedingten Anmeldepflicht hätten rund 110 „Impros“ stattfinden können, freie Vorspiele also. Dabei griff das festlich gestimmte Kommunionkind genauso in die Tasten wie der 81-jährige Pianist, so bunt gemischt war das Publikum. Die Musiker der Jazzkombo Cardamon brachten sich kurzerhand zur Verstärkung noch ihren Kontrabassisten und Schlagzeuger mit. „Ein Spieler hat sogar alle Klaviere ausprobiert“, erzählt der Veranstalter. Hinzu kamen drei geplante Konzerte unter den Platanen des Domfreihofs, die ausverkauft waren, sowie der als Pre-Opener gedachte Auftritt von Starpianist Kit Armstrong im Brunnenhof, für den es innerhalb von wenigen Stunden keine Tickets mehr gab.