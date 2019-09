Kulturmacher : „Ich brenne für die Musik“

Früher stand Ursula Bauer als Sängerin auf der Bühne, heute unterrichtet sie andere, die es lernen möchten. Vor 25 Jahren eröffnete sie ihr Studio für Stimme und Gesang in Trier.

„Mitten ins Herz – Von den Launen der Liebe“ lautet der Titel des Konzerts. „Das Thema Liebe wollte ich schon immer mal für ein Konzert haben“, sagt sie. Darin sollen die unterschiedlichen Facetten der Kraft beleuchtet werden, die alles bewegt. Von Kunstliedern über Chansons, Oper und Musical-Lieder hat sie ein vielfältiges Programm zusammengestellt, an dem 30 ihrer Schüler als Solisten und in Ensembles mitwirken. Zum Programm gehören bekannte Werke wie die „Habanera“ aus Georges Bizets Oper „Carmen“ und „Let’s do it, let’s fall in love“ von Cole Porter. „Meine heimlichen Favoriten sind allerdings die unbekannteren Stücke mit schwarzen Humor“, verrät Bauer. So durften die Lieder „Bitte erschieß‘ Deine Gattin!“ von Georg Kreisler und „Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau“ von Otto Reutter nicht fehlen. Zwei Jahre lang hat sie das Konzert geplant, seit März laufen die Proben. „Schüler, die erst mit dem Unterricht begonnen haben und solistisch noch nicht so weit entwickelt sind, singen in Ensembles von drei bis vier Personen“, erklärt Bauer. Im September stehen dann noch Proben mit der Pianistin Anna-Sophie Scze­panek an. Rund 50 Schüler kommen regelmäßig zu ihr in die Kalenfelsstraße, um ihre Stimme und ihren Gesang zu verbessern. Seit 2014 hat Ursula Bauer ihr kleines Gesangsstudio im Erdgeschoss des freistehenden Häuschens direkt an der ehemaligen Kirche St. Paulus in Trier. „Es üben aber auch nicht alle zusammen in einem Raum“, sagt sie. „Jeder Schüler bekommt bei mir Einzelunterricht. Die Problematik der einzelnen Sänger ist so unterschiedlich, dass ich mich individuell nach den Bedürfnissen richten muss.“