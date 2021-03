Literatur : „Ein Herzensanliegen“

Zur Person

Foto: Michael Spiegelhalter

Ute Bales ist 1961 in Borler in der Verbandsgemeinde Kelberg geboren und in Gerolstein-Lissingen aufgewachsen. Nach dem Abitur am St. Matthias-Gymnasium in Gerolstein studierte sie Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Gießen und Freiburg/Breisgau, wo sie als freie Schriftstellerin lebt. Neben den im Text genannten Büchern sind bisher von ihr veröffentlicht: „Der Boden dunkel“ (2006), „Peter Zirbes“ (2010), „Die Welt zerschlagen“ (2016), „Amerika ist weit“ (2018; überarbeitete Fassung von „Der Boden dunkel“).