Reingehört: „Utopia live“ von Kosntantin Wecker : Von der Utopie einer besseren Welt

Foto: Veranstalter

Eines vorweg: Es ist schon was anderes, ob man Konstantin Wecker selbst als langhaariger, friedensbewegter und mitunter auch wütender Student hört oder mehr als 30 Jahre später. Die Lieder, Texte, Gedichte berühren (den Autor) nicht mehr so stark wie dereinst.

Sicher das Alter.

Doch auch der inzwischen 75-jährige Münchner Liedermacher selbst thematisiert es auf seinem neuen Album „Utopia live – Eine Konzertreise nach Utopia“. So heißt es in „An die Musen“: „Ich will, ich geb es zu, es ist vermessen / dem Alter trotzen, das sich ungefragt / in meinem Körper breit macht und ich will vergessen, / dass dieser Zahn nun auch an meiner Zeit nagt.“

Den Alt-Anarcho, womit er kokettiert, nimmt man Wecker zwar nicht ab, denn er ist beileibe nicht mehr so laut, urgewaltig und ungehemmt wie in jungen Jahren. Aber: Er ist nach wie vor ein kritischer Geist, hat noch immer was zu sagen, mischt sich weiter ein, prangert an. Vor allem: den Krieg - und das Leid, das durch Unterdrückung, Ungerechtigkeit, patriarchalische Macht, Faschismus hervorgerufen wird. So lässt er sein Doppelalbum mit zwölf neuen Liedern (und etlichen neu eingespielten Klassikern) mit dem Antikriegsmanifest starten, das er gemeinsam mit Michael Backmund Anfang März 2022, kurz nach Russlands Angriff auf die Ukraine, verfasst hat. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch das mit marschartigen Klängen untermalte „Es gibt kein Recht auf Gehorsam“, das den bekannten Slogan der großen Publizistin Hannah Arendt aufgreift.

Hier wie an weiteren Stellen propagiert Wecker Pazifismus, Aufbegehren und eine weltweite Antikriegsbewegung. Er propagiert Liebe, Gleichberechtigung, Rücksichtnahme, Solidarität. Und von beidem – Ungehorsam und Zärtlichkeit – braucht es angesichts der weltweiten Katastrophen sicher mehr denn je. Und so spielen Humor, Lebensfreude, Erinnerungen, Hoffnung und Romantik auch auf dem neuen Album wieder eine gewichtige Rolle. Nur leider gleitet dieses Sehnen oft ins Esoterische ab. Dem vielfach ausgezeichneten Liedermacher, der sich seit gut einem halben Jahrhundert engagiert, ist´s offenbar egal. Ist nicht gerade Utopia angesichts der drohenden Apokalypse durch Krieg und Klimakollaps ein Ausweg – für die Welt und den eigenen Seelenfrieden? Das mag man als Spinnerei verstehen. Wecker entgegnet dem: „Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit.“ Dass er schon immer auch sinnlich war, zeigt beispielsweise sein Stück aus den 80ern „Das wird eine schöne Zeit“, das er mit Musikern der Bayerischen Staatsoper aufgemöbelt hat. Darin heißt es: „Das wird eine schöne Zeit, wenn Krieger vor Liedern fliehen und Waffen Gedichten erliegen.“ Utopisch!

Die vollen Konzertsäle jedenfalls zeigen, dass seine Ideen nach wie vor viel Zuspruch finden. Das mag auch daran liegen, dass Wecker und seine tollen Musiker, darunter Jo Barnikel (Klavier, Keyboard, Basstrompete) und Fany Kammerlander (Gesang, Cello), dem Publikum nach wie vor denkwürdige Abende und ein abwechslungsreiches Programm bieten. Bei denen fehlt dann auch der „Willy“ (von 1977) nicht, der leider nach wie vor aktuell ist, wie die Nazi-Morde in Hanau gezeigt haben. In der neuen Version heißt er daher nun „Willy 2021“.

Die Doppel-CD „Utopia-Live“ (neu im Label „Sturm & Klang“) umfasst 48 (!) Titel, jeweils zur Hälfte Lieder und Texte/Gedichte. Sie enthält Ausschnitte von den Auftritten in Hamburg, Stuttgart und Freiburg im Breisgau. Der Münchner Liedermacher kommt auch in die Region: am 12. November nach Koblenz, am 8. Dezember nach Köln. Das Konzert in Saarbrücken wurde verlegt auf den 3. November 2023.