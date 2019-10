Musik : Kult-Band Van der Graaf Generator wieder auf Tour

Trier (AF) Überraschung für die vielen treuen Fans: Die legendäre britische Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator um den charismatischen Frontmann Peter Hammill geht nach fast sieben Jahren Live-Pause 2020 wieder auf Europa-Tour.

Mit Hammill teilen sich Hugh Banton (Orgel, Bass) und Schlagzeuger Guy Evans die Bühne. Beide waren schon bei den ersten Alben „The Aerosol Grey Machine“ (1969) und „The Least We Can Do Is Wave To Each Other“ (1970) mit dabei. Die Band spielt unter anderem in Frankfurt (Mousonturm, 12. April) und Köln (Kantine, 19. Mai). Der Vorverkauf startete am Dienstag. Infos: bseliger.de