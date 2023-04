Filmgeschichte Das Testament des Dr. Mabuse, ein Luxemburger und die Nazis

Berlin/Wien/Luxemburg · Vor 90 Jahren wurde in Österreich der Film „Das Testament des Dr. Mabuse“ uraufgeführt: Warum Hitler und Goebbels einen Kinofilm über einen Psychopathen mit hypnotischen Fähigkeiten fürchteten, ihn in Deutschland verboten und was ein Mann aus Luxemburg damit zu tun hat.

04.04.2023, 14:04 Uhr

Mit seinem Film „Das Testament des Dr. Mabuse“ übte der deutsch-amerikanische Regisseur Fritz Lang massive Kritik an den Nationalsozialisten. Das Angebot, Chef der gesamten deutschen Filmindustrie zu werden, lehnte er ab. Stattdessen emigrierte er in die USA. Foto: picture alliance / dpa/Heinz-Juergen Goettert

Von Dr. Rainer Nolden

Der Regisseur Fritz Lang („Die Nibelungen“, „Metropolis“) war ein scharfsichtiger Mensch. Bereits 1932, schreibt der Journalist Curt Riess in seiner Geschichte der Ufa, die Mitte der 1950er Jahre als Stern-Serie erschien und unter dem Titel „Das gab‘s nur einmal“ als Buch veröffentlicht wurde, „macht er sich keine Illusionen mehr über die Macht, die Hitler bereits besitzt, obwohl er noch kein öffentliches Amt innehat“. Lang beschloss, einen Film zu drehen, der die Deutschen vor dem aus Österreich eingereisten arbeitslosen Postkartenmaler und seinen Absichten warnen soll. Und er griff eine Idee auf, mit der er elf Jahre zuvor schon einmal einen großen Erfolg verbuchen konnte.