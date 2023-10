Verdi-Oper „Falstaff“ Alterswerk, ganz frisch

So ist die Oper als Ensemble-Stück geschrieben, ohne die großen Arien, wie sie in Verdis Tragödien erklingen. Nicht nur auf der Bühne, auch im Orchestergraben ist viel los, da die farbenreiche Musik eine Art Kommentatorenfunktion zum Bühnengeschehen hat. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach. Verdis späte Komposition ist nicht altersmüde aber altersweise: „Die Welt ist ein Narrenhaus“, singt Falstaff am Ende, „und wir sind als Narren geboren“. Und da ist er ganz nah bei Shakespeare und seiner Weltsicht.