Serie Sommer daheim Die Schlacht von Verdun erleben – aber als großes Spektakel

Wer in den Steinbruch von Haudainville kommt, betritt nicht bloß eine still gelegte Lagerstätte, sondern eine andere Welt. Vor allem an sieben Wochenenden zwischen Mitte Juni und Anfang August. „Dieses Jahr haben wir den 600 000. Besucher begrüßt“, sagt Cédric Spagnoli nicht ohne Stolz und mit einem schwarzen Melonenhut in Händen. „Den trage ich, wenn ich einen Bürgerlichen spiele.“