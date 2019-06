Aufgeschlagen – Neue Bücher: „Weißer Tod“ : Verworren und verwickelt in der düsteren Hauptstadt

Ein verwirrter Junge namens Billy sucht Cormoran Strikes Detektivbüro auf und behauptet, vor Jahren gesehen zu haben, dass ein Mädchen umgebracht und begraben worden sei.

So verfolgen Strike und Robin in ihrem Fall, der zur Zeit der Olympischen Spiele in London 2012 angesiedelt ist, eine verwickelte Spur: Die dunklen Viertel der britischen Hauptstadt, die Houses of Parliament und auch ein ehemals prächtiges, aber inzwischen düsteres Herrenhaus in der Grafschaft Oxfordshire sind ihre Schauplätze. Teilnehmer von Protestbewegungen gegen die Olympischen Spiele, Mitarbeiter der Parlamentarier, Pferdeliebhaber, auch Wetter bei Pferderennen und Beteiligte an einem ehemals rechtmäßigen, aber zur Jetztzeit des Romans illegitimen Projekt werden ihr persönlicher Umgang. Doch wie gelingt es ihnen, die verworrenen Fäden dieses vielschichtigen Falles aufzulösen, die wichtigen Hinweise freizulegen und vom Beiwerk zu trennen?