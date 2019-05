Konzert : Very british: Englisches Programm zum Auftakt der Orgeltage in Trier

Very british: Englisches Programm zum Auftakt der Orgeltage in Trier

Trier Die Orgeltage im Trierer Dom haben begonnen.

Der Trierer Domorganist setzte mit Whitlocks „Choral“-Satz und Edward Elgars Sonate op. 28 die großen, die gewichtigen Werke an Anfang und Schluss. Die Sonaten von Whitlock und Elgar, sie waren die tragenden Säulen. Whitlocks große, fast unförmige Komposition, die den einleitenden „Choral“ variiert und ihn dabei in ein Geflecht von zahlreichen Nebenstimmen stellt, und Elgars vielseitige Sonate, die einmal mehr die Bedeutung dieses großen Komponisten unterstreicht.

Und das Schönste in diesem Orgelkonzert: Josef Still gelingt es, dem komplett englischen Programm einen eigenen Tonfall und einen ganz eigenen Orgelklang mitzugeben. Es ist ein heller, milder, unforcierter Klang, den Josef Still an seiner Orgel entfaltet – gelegentlich groß und ausladend, aber immer ohne Schärfen oder spektakuläre Effekte. Es ist eine Musik, die nicht überreden, sondern nur aus ihrer Substanz auf die Hörer wirken will. Und es sind, gerade bei Elgar, die diffizilen Klangwechsel und Klangnuancierungen, die Werk und Interpretation so reich machen.