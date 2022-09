Premiere im Oktober : Neue Videospielmesse für Trier: Was die Veranstalter planen und an wen sich die „Play!“ richtet

Der Trierer Oliver Jax organisiert die erste große Videospielmesse im Messepark. Foto: Andreas Feichtner

Trier Spielen und spielen lassen: Eine neue regionale Messe will im Oktober viele Tausende Gamer in den Messepark in Trier locken. Was die „Play!“ alles bieten will.

Auf Trierer Plakatwänden ist die neue Messe seit einigen Tagen sehr präsent, auf der Gamescom in Köln - der größten Computerspielemesse der Welt - haben die Organisatoren auch kräftig Werbung gemacht für den Newcomer in Trier, der am 22./23. Oktober in der Messeparkhalle seine Premiere feiern wird. Aber was und wer steckt überhaupt hinter der „Play! – Interactive Gaming Convention“? Diese Fragen kann der Trierer Oliver Jax beantworten, einer der Organisatoren und Ideengeber der Messe. Die „Play!“ sei die Videospielmesse für die Region Trier, Saar, Mosel und Eifel. Ein paar Nummern kleiner als die Gamescom, versteht sich. Aber dafür mit einem klaren Fokus auf die Region. Und durchaus mit Ambitionen. „Mindestens 5000 Besucher sind das Ziel“, sagt Jax, der auch im GECO e.V. aktiv ist, der Gaming- und E-Sports-Community Trier.

Was bietet die Gaming Convention?

Die wollen doch nur spielen – das ist zumindest der zentrale Aspekt, wie der Name schon vermuten lässt. E-Sports-Turniere in verschiedenen Spielen gehören dazu, dazu kann auf verschiedenen Systemen gezockt werden (XBox, Playstation, PC, Nintendo Switch). Regionale Spiele-Entwickler stellen sich vor: „Für die Creative Games Area ist die Hochschule Kaiserslautern fest dabei. Auch die Hochschule Trier und der Trierer Verein GamesAhead bekommen einen Stand“, berichtet Jax, der auch mit weiteren Spieleentwicklern im Gespräch ist.

Auch Luxemburger Aussteller (u.a. mit Sim-Racing) und regionale Unternehmen, die „gaming-mäßig für ihre Branche werben wollen“ hätten sich angekündigt. Zudem soll es unter anderem hybrides Bogenschießen und eine Cosplay-Fotoaktion geben. Der Schwerpunkt liege zwar auf Video- und Computerspielen, es werde aber Brettspiele in der „Gaming Area“ geben. Zur Messe gehört auch ein Live-Bühnenprogramm mit Live-Band und DJ.

An wen richtet sich die Spielemesse?

Die ersten Videospiele wie „Pong“ sind schon ein halbes Jahrhundert alt - und wer in den frühern 80ern eine Atari-Konsole hatte oder einen C64-Heimcomputer, dürfte nun auch schon langsam auf die 50 zugehen - die Hauptzielgruppe der Messe liegt dann aber doch bei den 16- bis 26-Jährigen: „Wir bieten aber auch einiges für Familien an“, sagt Jax, Jahrgang 1990, dem auch medienpädagogischen Aspekte wichtig sind: „Ich will über die positive Wirkung von Games aufklären.“

Wann, wo, wie teuer?