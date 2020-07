Kolumne Unterm Strich : Von Kellnern und Künstlern - oder: Wie man in New York überlebt

Vor Jahren veröffentlichte die Zeitschrift „New Yorker“ einen Cartoon, der nichts von seiner Aktualität verloren hat: Zwei Männer stehen auf einer Bühne, Textbücher in der Hand.

Sagt der eine zum anderen: „Eigentlich bin ich Kellner. Ich mach‘ das hier nur so lange, bis ich wieder einen richtigen Job habe.“ Das dürfte freilich im Moment ebenso schwierig sein, wie eine gute Rolle zu ergattern. Viele Künstler(innen), die im „Big Apple“ auf den Durchbruch hoffen, arbeiten in Kneipen und Schnellrestaurants, um sich den großen Traum vom Erfolg als Schauspieler, Sängerin, Musiker, Maler oder Autorin finanzieren zu können. Aber das ist nicht mehr so einfach wie früher. Das Coronavirus hat viele Kellnerjobs vernichtet, weil Restaurants gezwungen waren zu schließen. Was wird also aus dem kreativen Klima einer Stadt, die von sich selbst behauptet, niemals zu schlafen, wenn es die Arbeitsplätze nicht mehr gibt, die vielen das Leben hier ermöglichten und zur künstlerischen Kultur in der Metropole beitrugen? Rund 273 000 Angestellte waren in der New Yorker Restauration beschäftigt; einer von ihnen war Travis McClung. Für den 28-Jährigen aus Texas war der Job ein Sicherheitsnetz: „Er hat mir erlaubt, in New York zu bleiben, meine Miete hier zu bezahlen.“ Die derzeitige Situation dürfte viele, die künstlerisch tätig sein wollen, davon abhalten, überhaupt nach New York zu ziehen. Das befürchtet nicht nur Jen Lyon, Besitzerin von MeanRed Productions, einem Unternehmen für Kunst- und Musikveranstaltungen. Sie weiß, wie schwer es für aufstrebende Künstler war und ist, in der Stadt zu überleben. Sie hat selbst in einer Bar gearbeitet. Kellner(in) sei überhaupt „einer der besten Arbeitsplätze, wenn du dich auf deine Kunst konzentrieren willst. Wenn diese Jobs nun weitgehend verschwänden, „habe ich keine jungen Künstler mehr, mit denen ich arbeiten kann, weil sie sich New York nicht mehr leisten können ... Wir werden ein Jahrzehnt an möglichem Talent verlieren.“