Klassik : Lebhaft, zärtlich, reich an Klangfarben

Trier Landesstiftung „Villa Musica“ beeindruckt bei ihrem Kammerkonzert im Kurfürstlichen Palais in Trier.

Klar indessen war von vorneherein: das fünfköpfige Ensemble mit dem leicht irritierenden, aber inhaltlich korrekten Titel „Il Quadro Animato“ (das belebte, das seelenvolle Quartett) hatte es nicht auf dumpfe Weihnachtstimmung angesehen, in der Kerzenschein die fatale Hauptrolle spielt. Für das „Quadro Animato“ war der Name Programm. Selten hat im Kurfürstlichen Palais ein Ensemble Musik aus Barock und Vorklassik so anregend lebhaft, so zärtlich, so ungemein transparent und so reich an Klangfarben gespielt. Das „Quadro“ bleibt gleich weit entfernt von altväterlicher Gravität und von neumodischer Hektik. Geigerin und Bratschistin (Rebecca Raimondi und Francesca Tenturi) entfalten einen faszinierend silbrigen Streicherglanz, Cellist Adrian Cygan gibt dem Generalbass eine besondere Leichtigkeit mit, Alessandro Viales herrliches Cembalo setzt akustische Glanzlichter und ordnet sich doch den Melodieinstrumenten unter. Und Lorenzo Gabriele! Er brilliert auf seinen beiden Flöten. Und die entfalten einen wunderbar milden Glanz.