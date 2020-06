Vinyl der Woche: Abenteuerland – Pur : Der Eintritt kostet den Verstand ...

Serie 25 Jahre ist es her, dass Pur mit einem der meistverkauften deutschsprachigen Alben das Abenteuerland erschaffen hat. Dabei entstand das Album aus einer Schreibblockade.

Sucht man sich heutzutage einen Bandnamen, dann ist es empfehlenswert, im Internet nachzuschauen, ob dieser bereits von einer anderen Gruppe besetzt ist. Das ist in den Achtzigern natürlich anders – und so wissen Hartmut Engler & Co. nicht, dass es in der österreichischen Steiermark ebenfalls eine Band namens Opus gibt. Erst als 1985 die Ösi-Opus-Version mit Live is Life den in Deutschland in diesem Jahr meistgespielten Song veröffentlicht, wird die Deutsche-Opus-Version darauf aufmerksam. Folglich gibt es also „nur“ noch die österreichische Version – die deutsche wird zu Pur.