Vinyl der Woche: Angel Clare – Art Garfunkel : Matheunterricht mit Herrn Garfunkel

Angel Clare von Art Garfunkel Foto: Band

Serie Am 5. November wird Art Garfunkel 80 Jahre alt. Kurz vor dem Start in die Solokarriere versuchte er sich an Geometrie. Hätten Sie im Matheunterricht besser aufgepasst, wenn Art Garfunkel Ihr Lehrer gewesen wäre?

Geometrie. Bah. Pfui. Igitt. Entschuldigen Sie, da ist meine persönliche Abneigung gegenüber jeglicher mathematischer Zusammenhänge durchgedrungen. Mensch, was habe ich das gehasst. Ich habe es auch nie geschafft, das vor meinen Lehrern zu verstecken. Was sich in meinen Noten widerspiegelte, die dazu führten, dass ich heute diese Kolumne für Sie schreibe, weil sie möglichst wenig mit Zahlen zu tun hat. Vielleicht hätte es einen Mann gegeben, der mich für Mathe hätte begeistern können ... angenommen, ich wäre Ende 1971 an der Litchfield Academy in Conneticut zur Schule gegangen. Dann hätte Art Garfunkel, der am 5. November 80 Jahre alt wird, mir Dreiecke, Quader, Sinus und Kosinus (die letzten beiden Begriffe hab’ ich gegoogelt, ich geb’s zu) beigebracht.

Denn die gelockte Hälfte Simon & Garfunkels entscheidet sich Anfang der Siebziger nicht dafür, unmittelbar nach der Trennung des damals erfolgreichsten Rockduos eigene Musik zu produzieren. Anders als Paul Simon, der auf den damals noch fahrenden Erfolgszug von Bridge Over Troubled Water ein eigenes Album draufsetzt, versucht sich Art Garfunkel zunächst als Schauspieler, spielt in den Filmen Catch-22 und Carnal Knowledge. Außerdem versucht er sich von Ende 1971 bis Anfang 1972 als Lehrer in Conneticut.

Garfunkel heiratet damals, kauft sich ein Landhaus in Conneticut. Gegenüber dem Forbes-Magazin erklärt er Jahrzehnte später, dass er das Unterrichten geliebt habe: „Ich habe nie gesagt: ‚Ja, ich bin der Typ, von dem ihr Sound of Silence habt.’ Wenn sie neugierig waren, sagte ich ihnen, dass wir am letzten Unterrichtstag eine Fragerunde machen würden und ich Fragen zu meinem Leben im Showgeschäft beantworten würde. Aber wir waren wegen der Geometrie da“, so Garfunkel gegenüber Forbes. Generell wäre Art Garfunkel wohl Lehrer geworden, hätte er Paul Simon nie getroffen. Im gleichen Forbes-Interview erklärt er: „Ich hätte mich als Lehrer wohlgefühlt.“

Dennoch können wir (zumindest teilweise) froh sein, dass er sich damals auch nach der Trennung gegen die Geometrie und für die Musik entschieden hat. Ich kann hier nur wiederholen, was ich vor drei Wochen zum Geburtstag Paul Simons geschrieben habe: Für mich ist auch Art Garfunkel nur ein halber Musiker. Kein schlechter, aber auch kein vollkommener.

Nach seiner kurzen Renaissance als Mathelehrer veröffentlicht Art Garfunkel 1973 sein erstes Soloalbum Angel Clare. Die Platte verkauft sich eine halbe Million Mal. Art Garfunkel profitiert von seinem wertvollsten Kapital: seinem Gesang. Ehrlich gesagt ... mit einer solchen Stimme kann man eigentlich nur erfolgreich sein. Wie gut Garfunkel mathematische Zusammenhänge erklären konnte, ist nicht überliefert. Ich bin dennoch sicher: Für mich hätte es nicht gereicht.