Vinyl der Woche: Barcelona - Freddie Mercury & Montserrat Caballé : Freddie und die schönste Stimme der Welt

Barcelona Vor 30 Jahren starb Freddie Mercury. Kurz vor seinem Tod erfüllte er sich mit „Barcelona“ einen Traum – wegen dem der Weltstar extrem nervös war.

Das Ritz-Hotel in Barcelona. Wir schreiben das Jahr 1987. Freddie Mercury ist längst einer der erfolgreichsten und genialsten Rocksänger der Geschichte. Doch an diesem Tag ist er nervös. Der Grund: Die schönste Stimme der Welt, wie er sie bezeichnet. Erstmals hat er diese sechs Jahre zuvor in Verdis Oper Un ballo in maschera im Covent Garden in London gehört. Als die Frau hinter der Stimme mit dem Queen-Frontmann zusammenarbeiten will, geht für Mercury ein Traum in Erfüllung. Hier steht er nun also. Aufgeregt im Ritz. Kurz vor dem ersten Treffen mit Mont­serrat Caballé. Als er sie trifft, ist er so nervös, dass er statt einer Begrüßung nur herausstammelt: „Ich habe einen Song für sie geschrieben, wollen Sie ihn hören?“