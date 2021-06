Vinyl der Woche: Close to you – Maxi Priest : Ein kleines bisschen 90er

Serie Zugegben: Unter den absoluten 90er-Krachern hat Close to you von Maxi Priest keinen garantierten Platz. Für ’nen Playlist-Platz auf einer Party könnte es dennoch reichen. Und für eine Kolumne zum 60. Geburtstag des Schöpfers.

Corona-Schnelltestzentrum. Kopf nach hinten, Stäbchen in die Nase. Versuchen nicht zu niesen, während der Tester den Tupfer dreht. Nach dem Test-Akt erst mal den Kopf schütteln. „Puh, das war knapp.“ Das negative Ergebnis erhalten. Per App. Braucht man ja heutzutage. Ganz 2021. Ab in den Club. 30 Jahre Retrospektive. 90er-Party. Durch Corona verlernt haben, wie man tanzt. Es trotzdem tun. Blamieren gibt’s nicht. Sich wundern, wieso der DJ statt Mr. Vain, Scatman und Wannabe nun Close to you von Maxi Priest spielt. Ihn entschuldigen. Auch er hat länger nur vor Streams statt in Clubs aufgelegt. Eigentlich ein guter Mann. Und immerhin ist Close to you auch 90er. Noch besser: Bei Gedanken an die schlechten Dance-Moves Priests im Musikvideo die eigene Eingerostetheit vergessen.