Vinyl der Woche: Hunky Dory – David Bowie : Inspiriert von Frankie

Serie Ende der 1960er-Jahre ärgerte sich David Bowie über Frank Sinatra. Diesen Ärger wandelte er jedoch in den vielleicht wichtigsten Song seines Albums Hunky Dory um, das vor 50 Jahren erschienen ist.

Streichen wir das -ie. Frank. Frank Sinatra ist der Empfänger der gar nicht mal so versteckten Botschaft. Schuld daran ist Sänger und Komponist Paul Anka . Der sichert sich nämlich vor Bowie die englischen Rechte für Comme d‘habitude. Als Anka in New York auf Frank Sinatra trifft und erfährt, dass sich dieser wegen ständiger Mafia-Vorwürfe aus dem Musikgeschäft zurückziehen will, ist er schockiert. Er schreibt nachts innerhalb von fünf Stunden einen Text, der sich auf Sinatras Situation bezieht. Titel: My Way. Im Caesars Palace in Las Vegas präsentiert Anka Sinatra den Song, der singt ihn und macht ihn zu einem Welthit.

Und David Bowie? Der ärgert sich fürchterlich, wie er später erklärt. Also schreibt er mit Life On Mars? eine Parodie auf Sinatras Aufnahme. Die Unterschiede, und das ist durchaus gewollt, zu My Way könnten größer nicht sein. Sinatra erzählt in My Way davon, dass er sein Leben deswegen meisterte, dass er immer genau wusste, was er tat. Beispiel: I faced it all and I stood tall. And did it my way (deutsch: Ich stellte mich dem ganzen, stand aufrecht und tat es auf meine Art). Der verärgerte Bowie hingegen reiht bei Life On Mars? Szenen aneinander. Meist unverständlich. Er erzählt vom Gefühlsdurcheinander einer jungen Frau und von ihrem ebenso verquirlten Leben.