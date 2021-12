Vinyl der Woche: Rebel – John Miles : Von der Liebe

Serie Eigentlich sollte diese eine besonders fröhliche Kolumne werden. Ein Glückwunsch an einen frisch Vermählten. Dann starb John Miles. Von der Liebe handelt der Text dennoch.

Von Hochzeitsglückwünschen zu einer traurigen Nachricht. Kein schöner Themenwechsel. Doch so ganz müssen wir nicht umdenken. Denn auch bei John Miles sind wir – wie könnte es anders sein – beim Thema „Liebe“. Music was my first love, and it will be my last – eigentlich könnte man diese Kolumne nach diesem Satz beenden.