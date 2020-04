Vinyl der Woche: Seasons – Hal Johnson : Farbe, Freude, Fußwippen

Hal Johnson? Noch nie gehört? Kein Problem, das ging unserem Autor bis vor kurzem auch so. In der Kolumne Vinyl der Woche geht es diesmal um das erste Album Seasons der noch jungen Punkrocker aus dem Münsterland. Wieso die Platte gerade jetzt die Richtige ist.

Hal Johnson . Der Name klingt beim ersten Lesen nach Singer-Songwriter oder Jazzsaxophonist. Albumtitel: Seasons . Nunja, sagt jetzt nicht so viel aus. Auch die Matroschka auf dem Cover erzählt nicht viel. Skepsis, was soll ich von einem Künstler erwarten, von dem ich noch nie gehört habe. Naja, einen Versuch ist es wert. Also, Platte aus der Hülle, ab auf den Teller, Nadel ansetzen – Feuer!

Also begebe ich mich auf die Reise und informiere mich parallel. Hal Johnson, das sind vier Jungs aus dem Münsterland, die ihr erstes Album Seasons diese Woche – mitten in der Coronakrise – veröffentlichen. Was daran besonders ist, erklären sie im Volksfreund-de-Interview. Neben der Recherche läuft Party Nights. Sehr eingängig, ich merke wie mein Fuß mitwippt – ein gutes Zeichen. Bei Professional Help denke ich mich an ein Lagerfeuer, das Pfeifen mitten im ruhigeren Song unterstützt diese Gedankenreise.