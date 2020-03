Vinyl der Woche: Set Loose – March : Hochklassiger Beziehungsstreit von der Platte

Wenn Schreie schön klingen: In der Vinyl der Woche geht es diesmal um das Album Set Loose der belgisch-niederländischen Band March. Wie zwei Powerfrauen diese Band zu etwas ganz Besonderem machen.

Sorry. Wir sind spät an. Genau genommen einen Tag zu spät. Denn wer schreibt schon am 1. April über eine Band namens March (deutsch: März)? Richtig, wir. Denn das belgisch-niederländische-Schrei-Quartett hat sich das redlich verdient.

Da wohl die wenigsten die Band kennen werden (was es unbedingt zu ändern gilt): Wer eine tanz- und mitsingbare Mischung aus Punk, Rock ’n’ Roll und Hardcore sucht, der ist bei Set Loose von March genau richtig. Besonders glänzen die beiden Frauen, Fleur van Zuilen und Hermance van Dijk . Nicht, dass die Männer in der Band einen schlechten Job machen. Aber wow. Im Duden steht unter Frauenpower: „Kraft, Stärke, Macht der Frauen“. Eigentlich hätte ein Wort gereicht: March .

Und Fleur van Zuilen ? Fleur, die Blume. Der Name klingt harmlos. Süß. Nicht umsonst wurde bei Harry Potter Fleur Delacour als Name für die Darstellung der französischen, schönen und zierlichen Person gewählt, die mehr als einem Zauberer den Kopf verdreht. Zierlich, harmlos und süß klingt van Zuilen beim besten Willen nicht. Besonders im Song Born a Snake wird das deutlich.

Was Marchs zweites Studioalbum musikalisch hochwertig macht, ist die Mischung aus Punk, Rock ’n’ Roll und melodischem Hardcore. So könnte Start Again auch ein reines Pop-Punk-Stück sein, wohingegen On High Heat jeden Hardcore-Fan abholt und Already Gone tanzbaren Rock bietet.