Vinyl der Woche: Snow White And The Seven Dwarfs – Frank Churchill : Der Mann, der Kinderleben veränderte

Serie Stellen Sie sich vor, es hätte nie einen Elton-John-Soundtrack zu König der Löwen gegeben. Phil Collins hätte nie Tarzan besungen. Hätte alles passieren können, wäre da nicht Frank Churchill gewesen, der am Mittwoch 120 Jahre alt geworden wäre.

Frank Churchill liebte die Musik schon immer. Mit 15 spielte er in Theatern Klavier. Seine Eltern jedoch sahen die Musik nicht als den Job an, dem ihr Sohn nachgehen sollte. Also begann Churchill ein Medizinstudium in Kalifornien. Er brach dieses jedoch ab, um seinem Traum, der Musik, nachzugehen. 1930 wurde er Teil der Walt Disney Studios, für die er zunächst Vertonungen für Kurzfilme schrieb. Dann kam das Jahr 1933 – und drei kleine Schweine veränderten sein Leben.

Der Film Three Little Pigs wurde ein großer Disney-Erfolg. Nicht zuletzt aufgrund des Songs Who‘s Afraid of the Big Bad Wolf. Disney traf eine wegweisende Entscheidung: Die Musik müsste in Zukunft elementarer Bestandteil der Filme sein. Churchill stieg intern auf und komponierte 1937 den Soundtrack zu Disneys erstem animierten Spielfilm: Schneewittchen und die sieben Zwerge (Snow White and the Seven Dwarfs). Von 25 Songs, die Churchill und sein Team schrieben, schafften es nur fünf in den Film. Aber: Vor allem drei von ihnen sind legendär. I‘m Wishing, Heigh Ho und natürlich das finale Some Day My Prince Will Come.