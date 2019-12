Vinyl der Woche: Solitude Standing – Suzanne Vega : Wer ist eigentlich dieser Luka?

Santa Monica Warum es einem US-amerikanischen Weltstar schwer fiel, ihren Durchbruch zu feiern und was ein Song über Kindermissbrauch mit der Kultserie „Die Simpsons“ zu tun hat, darum geht es diesmal im Vinyl der Woche zu Solitude Standing von Suzanne Vega.

Es ist der Moment im Leben eines Künstlers, der am meisten in Erinnerung bleibt: der Durchbruch. Dieses eine Album, das durch die Decke geht und zu Weltruhm verhilft. Ohne Zweifel ein Grund zu feiern. Nicht für Suzanne Vega .

Denn als die US-amerikanische Singer-Songwriterin 1987 mit Solitude Standing plötzlich in der Riege der ganz Großen ankommt, ist sie zwiegespalten. „Es war hart das zu feiern“, gibt sie später zu. Auf der einen Seite der riesige Erfolg, auf der anderen etliche Menschen, die ihr geschrieben hatten. Diese Menschen hatten etwas zu erzählen – sie wurden misshandelt. Vega hatte mit dem Song Luka ein Tabu gebrochen, versetzte sich in die Rolle eines Jungen, der zu Hause misshandelt wurde. Ein Riesenerfolg – der Erwartungen weckte.

„Manchmal haben sie erwartet, dass ich ihre Probleme für sie lösen könnte“, sagt Vega über die Briefe. Ein Jahr lang antwortet sie auf jeden dieser Post-Hilferufe. Und Luka gab es wirklich. Er war ein Junge, der in Vegas Haus wohnte. Misshandelt wurde er nicht, aber die Sängerin kannte andere Kinder, denen es so ging. Also mischte sie den Namen des einen und die Geschichte der anderen zusammen. Der Song braucht nicht viele Worte. Denn die, die er nutzt, sind unmissverständlich. „Ja ich denke mir geht es gut. Bin nur wieder gegen die Tür gelaufen“, und das ständige Wiederholen der Zeile „Frag mich einfach nicht, wie es mir geht“, lassen keinen Zweifel daran, was dem imaginären Luka widerfährt.