Vinyl der Woche: Tainted Love – Soft Cell : Tausche Welthit gegen Zigaretten

Soft Cell - Tainted Love Foto: Vertigo

Serie Während die erste Sängerin von Tainted Love sehr christlich ist, verkörpert ihr Nach-Nachfolger das exakte Gegenteil. Und mittendrin: Ein One-Hit-Wonder, das den Song zu einem Welthit machte.

Die Vereinigten Staaten im Jahr 1965. Soulsängerin Gloria Jones ist gut erzogen. Die Tochter eines Pfarrers, die – wen wundert’s bei diesem familiären Hintergrund – ist sehr christlich aufgewachsen. Sie tritt in Kirchen auf. Sich aufbrezeln, gar schminken? Unchristlich! Küssen? Ein No-Go. Und dann kommt da dieser Produzent Ed Cobb und bittet die fromme Musikerin, den Song Tainted Love zu singen, den er geschrieben hat. „Tainted“, also „verdorben“, in Verbindung mit Liebe? Eieiei. Wenn das der Papa wüsste. Tainted Love wird nur wenig erfolgreich.

Zunächst. Denn vor 40 Jahren hievt das britische Synthiepop-Duo Soft Cell den Song an die Spitze der Charts und verhilft ihm zu Weltruhm.

Interessant ist dabei die Geschichte der Reise des Songs aus den USA nach Großbritannien. 1973 befindet sich der britische Club-DJ Richard Searling auf einer Reise in die USA. Dort kommt es zu einem wichtigen Tauschgeschäft: Ein Matrose tauscht seine Single Tainted Love gegen Kleingeld für Zigaretten. So findet der Song den Weg in britische Clubs.

Richard Searling erkennt das Potenzial des Songs. Sein Versuch, ihn neu auzulegen und bekannt zu machen scheitert jedoch 1976. Anders ergeht es Soft Cell. Das Duo aus Marc Almond (Gesang) und David Ball (Keyboards) ist bis dahin größtenteils in der britischen Clubszene bekannt. Dort stoßen sie auch auf Tainted Love. Gemeinsam mit dem Produzenten Mike Thorne nehmen sie 1981 eine eigene, stark veränderte Version auf. Gerüchten zufolge dauerten die Arbeiten am Song nur einen Tag – verwendet wurde gleich das erste Gesangstake von Marc Almond. Tainted Love wird zu Soft Cells größtem Hit.

Start einer Weltkarriere? Nein. Zwar sorgt der Auftritt des Duos bei Top of the Pops dafür, dass der Titel in Großbritannien und 17 anderen Ländern auf Platz eins der Charts landet, doch Soft Cell können den Erfolg nicht bestätigen. Nach drei veröffentlichten Alben trennen sich die Wege von Almond und Ball. Immer wieder finden sie zurück zueinander, bleiben aber ein One-Hit-Wonder wie es im Buche steht.

Weg von Soft Cell. 2001 wird es für viele richtig unchristlich: Marilyn Manson nimmt eine Version von Tainted Love auf (sind wir ehrlich, zum Schock-Rocker passt der Titel auch irgendwie besser ...). Tainted Love wird seine bis dahin erfolgreichste Single.

Gloria Jones war nie die Karriere vergönnt, die sie aufgrund ihrer herrlichen Soulstimme verdient gehabt hätte. Bekannt wird sie (auch) aufgrund eines Unfalls, bei dem T.-Rex-Frontmann Marc Bolan – mit dem Jones einen gemeinsamen Sohn hat – ums Leben kommt.