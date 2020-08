Vinyl der Woche: Whoosh! – Deep Purple : ... und es hat „Whoosh!“ gemacht

Whoosh! von Deep Purple Foto: Band

Zweieinhalb Jahre. 170 Shows. Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien. Gastbands wie Europe, Alice Cooper und Judas Priest. Nein, wir sprechen nicht von einer Band, die sich gerade auf ihrem musikalischen Höhepunkt befindet und zum Start ihrer Karriere ein Mammutprogramm abliefert, um neue Fans zu gewinnen.

Die Band, von der wir sprechen, hat das (eigentlich) nicht mehr nötig: Deep Purple kennt sowieso schon jeder. Und dennoch reisen die Legenden von 2017 bis 2019 auf ihrer „The Long Goodbye“-Tour durch die Welt. „Tschüß“? Schade, das war’s dann wohl ...

Denkste! Denn auch wenn die Abschiedstournee schon hinter ihnen liegt, veröffentlichen Deep Purple vergangene Woche ihr 21. Studioalbum Whoosh! – und strafen jeden Lügen, der behauptet, Männer jenseits der 65 könnten keine Rockstars mehr sein.

Info Produzent von Deep Purple gestorben Der britische Erfolgsproduzent Martin Birch, der durch seine Arbeit mit Deep Purple, Iron Maiden und anderen Rockbands berühmt wurde, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das gab der Musiker David Coverdale bekannt. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Der 1948 in Surrey geborene Birch zeichnete als Produzent und Toningenieur in den 70er und 80er Jahren für unzählige Erfolgsalben verantwortlich. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Rock- und Heavy-Metal-Klassiker wie „Deep Purple In Rock“ und „The Number Of The Beast“ von Iron Maiden.

Gut, Whoosh! ist nicht unbedingt revolutionär. Das muss es aber auch nicht sein. Deep Purple bedient sich aus dem, was sie seit 52 Jahren Bandgeschichte auszeichnet. Dadurch entsteht ein Potpourri, ach was, ein Best-Of der Briten. Stetiger Wechsel zwischen langsamen Klängen und harten Riffs, dazwischen auch mal ein Ausflug in die Welt des Rock n Roll – aber feiner und musikalisch durchdachter als das, was sie als junge Burschen komponierten.

Und dennoch: Whoosh! schafft es, für Überraschungsmomente zu sorgen. Denn gerade wenn sich der Hörer auf die neue kompositorische Finesse eingestellt hat, wird er mit einer Abrissbirne aus dieser Welt herausgebrochen. The Long Way Round und What The What klingen wie Purple zu den härteren (und besten) Zeiten. So gelingt es den Briten, das beste aus verschiedenen Bandepochen zu kombinieren und ein Album zu schaffen, das man als eines der besseren der 21 Platten bezeichnen muss.

Musik strotzt heute nur so vor politischen Botschaften. Es ist kaum möglich, einfach nur zu Hören, man soll bitte auch denken und sich positionieren – so scheint es. Das ist auch grundsätzlich gut und richtig, denn wer eine Meinung hat, soll diese auch vertreten. Aber was, wenn sich innerhalb einer Band verschiedene politische Charaktere tummeln?

Dann entsteht ein Album wie Whoosh!, das sich eben nicht politisch positioniert. „Mit so vielen verschiedenen Charakteren in der Band wäre dies einfach unmöglich“, sagt Sänger Ian Gillan in einem Interview. Statt mit politischen Äußerungen glänzt Deep Purple mit einem musikalischen Statement gegenüber jungen Bands. Das, was die „alten Männer“ mit Whoosh! abgeliefert haben, müssen diese erst einmal toppen.

Und live? Naja ... das ist aktuell so eine Sache. Corona wegen. Auch Deep Purple musste die Tour zum Album verschieben. Bei ihnen noch verständlicher, immerhin ist das Nesthäkchen der Band, Steve Morse, auch schon 66. Die Risikogruppe lässt grüßen. Also, ab mit der Tour in den Herbst 2021. Von einem Namen, der auf einen Abschied hindeutet, ist ebenfalls keine Spur mehr: Die neue Tour heißt ganz trocken wie das Album selbst Whoosh!-Tour.