Vinyl der Woche All That She Wants – Ace Of Base Ab jetzt nimmt mich niemand mehr ernst

Denn: Wo hört man mehr Musik, an die man lange nicht gedacht hat, als beim Aprés Ski zwischen Jägermeister, Käsespätzle und Heizstrahlern? Anton aus Tirol, Knallrotes Gummiboot und Co. – jede Menge Lieder, die man hört (und mitsingt, Schande über mein Haupt), aber es niiiiiiiemals öffentlich zugeben würde, dass man sie gut findet. Neudeutsch nennt man das Guilty Pleasure, also so was wie ein schuldiges Vergnügen. Und so kommen wir zum zweiten Grund für eine Entschuldigung: Heute handelt die Kolumne von der Mutter aller Guilty Pleasures: All That She Wants von Ace of Base.