Vinyl der Woche: Far Beyond Driven – Pantera Wieso es richtig ist, diese Band zu canceln

Alles wegen einem Ausrutscher? Nö. Denn Anselmo hat eine Geschichte mit solchen Fällen. 1994 sprach ihn der Musiksender MTV auf rassistische Untertöne in besagtem Album Far Beyond Driven an. In jenem Interview trug er ein Shirt der kontroversen Band Carnivore, das ein Symbol der „Afrikaner Weerstandsbeweging“, einer nationalsozialistischen Bewegung aus Südafrika. Anselmo sagte, es gebe keine rassistischen Untertöne auf jenem Album. Angesprochen darauf, dass seine Fans auf den Konzerten „White Power“ rufen, sagte er aber: „Ich bin nicht diese Kids. Diese Kids werden sowieso schreien, was sie wollen.“