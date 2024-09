Vinyl der Woche Beds Are Burning – Midnight Oil Für die Ureinwohner

Midnight Oil konnte das nicht mit ansehen. Die Band war zuvor bereits in ihrer Heimat sehr erfolgreich, das Album Red Sails In The Sunset erreichte in Australien Vierfachplatin. Den weltweiten Durchbruch schafften sie jedoch mit Beds Are Burning. Sie bedienten sich einem bekannten Trick und verpackten ein ernstes und kritisches Thema in einen Sound, der zum Tanzen und Mitsingen motiviert, ohne sich viele Gedanken über das sich dahinter verbergende Unheil zu machen.