Vinyl der Woche: Business As Usual – Men At Work : Vom viertbesten Song Australiens

Business As Usual - Men At Work Foto: Music on Vinyl (H'Art)

Serie Down Under ist „nur“ der viertbeste Song in der Geschichte Australiens. Eine Menge Geld haben Men At Work damit trotzdem verdient.

Wir befinden uns im Jahr 1978. Die La Trobe University in Melbourne, Australien. Colin Hay und Ron Strykert studieren dort zusammen. Nicht nur das: Gemeinsam schreiben sie die Grundzüge eines Songs. Erst ein Jahr später gründen sie gemeinsam mit Greg Han, John Rees und Jerry Speiser eine Band. Auf der Suche nach einem Namen fährt Sänger Colin Hay damals an einer Baustelle vorbei. Dort sieht er neun Bauarbeiter, die tatenlos herumsitzen. Nur einer macht die ganze Arbeit. Men At Work, Männer bei der Arbeit, ist geboren. Heute vor 40 Jahren stand ihr Debütalbum Business As Usual auf Platz eins der US-Charts. Es lebt auch vor allem von Down Under, dem viertbesten Song der australischen Geschichte. Die drei besseren erfahren Sie später ...

Bis kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums Business As Usual arbeiten Men At Work an Down Under. Sie koppeln ihn deshalb auch nicht vorab als Single aus – dafür wählen sie Who Can It Be Now?, den anderen weltbekannten Song der Australier. Doch Down Under toppt alles. Der Song wird lange als Parodie auf das Lebensgefühl in Australien missverstanden. Aber: Colin Hay macht immer wieder klar, dass es dabei um den Ausverkauf der Identität des Landes geht. Er erzählt die Geschichte eines Aus-traliers, der die Welt bereist. Dabei klingt es natürlich sehr lustig, wenn er von seiner Heimat berichtet, in der das Bier in Mengen fließt, die Frauen heiß sind und sich Männer nach übermäßigem Alkoholkonsum übergeben. Aber: „Es handelt von der Ausbeutung des Landes durch gierige Menschen“, sagt Hay später in einem Interview.

Gleich, wovon der Text handelt: Down Under wird zur inoffiziellen Nationalhymne Australiens. So wurde er auch im Jahr 2000 bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Sydney gespielt. 2010 wird es für die Band dann noch einmal teuer: Ein Urheberrechtsstreit (Teile des Flötenriffs sollen aus dem Song Kookaburra Sits in the Old Gum Tree aus dem Jahre 1934 stammen) sorgt dafür, dass die Band ab Mai 2002 rückwirkend fünf Prozent aller Einnahmen aus Down Under an den Musikverlag Larrikin abdrücken muss. Das gibt uns die Chance, einen seltenen Einblick darin zu gewinnen, wie viel eine Band mit einem solchen Hit verdient. Die Schadensersatzsumme für die Zeit zwischen 2002 und 2010 wurde auf 670.000 Euro festgelegt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Band in diesen zehn Jahren 13,4 Millionen Euro am Song verdient haben muss. Rechnen wir weiter: Zwischen der Veröffentlichung und dem Berechnungszeitraum liegen 28 Jahre. Hochgerechnet wären das etwa 35 Millionen Euro – mit einem Song.