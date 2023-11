Vinyl der Woche Come Back And Stay – Paul Young Einmalige Sache

In der Hoffnung, dass ich mich für diese Kolumne nicht entschuldigen muss: Kennen Sie diese Fälle, in denen die erfolgreichere Version eines Songs die schlechtere ist? Zum Beispiel Killing Me Softly With His Song, von Lori Lieberman im Original viel besser als von den Fugees. Oder I Love Rock n Roll, das die Arrows besser, aber unbekannter und weniger erfolgreich sagen, als später Joan Jett. So passierte das Auch bei Come Back And Stay, das wir alle von Paul Young kennen. Ein Song, mit dem er vor 40 Jahren auf Platz eins der deutschen Charts stand. Aber gehen wir noch einige Jahre zurück.