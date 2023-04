Vinyl der Woche: Der Junge mit der Mundharmonika – Bernd Clüver Zum Augen rollen

Bernd Clüver wusste, wie man bei Frauen landet. Dafür spricht, dass er der ersten Ehe mit dem Model Ute Kittelberger einen zweiten Hochzeits-Teil mit Anja Hörnich folgen ließ, einer ehemaligen Miss Germany und Queen Of Europe. Aber er wusste auch, wie man aneckt. Er erregte 1976 Aufsehen damit, dass er in Mike und sein Freund zum ersten Mal im deutschen Schlager über Homosexualität sang. „Mama und Papa verzeiht, weil mir doch keiner helfen kann. Denn der einzige Mensch, der mich wirklich liebte, war ein Mann“ hieß es damals in der Coverversion von Under One Roof von The Rubettes. In den Charts schaffte es der Song immerhin unter die Top 50. In der ZDF-Hitparade oder der Sendung „disco“ durfte Clüver damit jedoch nicht auftreten. Im Gegenteil: Er soll von seinem Management dazu angehalten worden sein, doch bitte in Interviews immer wieder darauf hinzuweisen, dass er „so nicht sei“.