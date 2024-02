Vinyl der Woche: Die Jahresuhr – Rolf Zuckowski Impro

Un nu? Irgendwann wird so eine Zeitung gedruckt. Da musste also ein neues Thema her. Habe ich einen Joker? Ach, ne: Über den habe ich im Januar geschrieben, Grüße an Steve Miller. Suchen wir uns also einen neuen Jahrestag. Vor 30 Jahren erschien mit The Sign der zweite Nummer-eins-Hit von Ace of Base. Geht nicht. Alles, was man über die Band wissen muss, hab ich Ihnen schon im März 2023 erzählt. Alles und noch viel mehr. Auch Drafi Deutscher kommt nicht infrage, den habe ich erst vor wenigen Wochen in einer Kolumne über Jenseits von Eden thematisiert.