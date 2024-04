Vinyl der Woche: Everybody Loves Somebody – Dean Martin Von Ratten und versteckten Italienern

Na ja, jedenfalls: Frank Sinatra nimmt den Song damals auf, der wird nicht erfolgreich. Jahre später versuchen sich auch Peggy Lee und Dinah Washington am Stück – ebenfalls nicht erfolgreich. Dann kommt 1964 Dean Martin ins Spiel: Gerade hat er sein Album Dream With Dean aufgenommen. Jedoch fehlt ihm ein Song, er will auf zwölf kommen. Also fragt er seinen Piano-Man (Billy Joel wäre stolz auf diese Anspielung), ob dieser etwas für ihn habe. Der empfiehlt ihm Everybody Loves Somebody. Flott nehmen sie die Nummer auf, packen sie auf die Platte.