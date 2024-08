Vinyl der Woche: High Energy – Evelyn Thomas Dieser Song bestimmt ihren Namen

Fairerweise: Evelyn Thomas ist ein One-Hit-Wonder. Geboren und aufgewachsen in Chicago, beginnt sie in der Kirche mit dem Singen. Sie nimmt zwei Platten auf, beide erreichen keine größere Bekanntheit. Aber die junge Frau erkennt wohl, dass Singen ihre Leidenschaft ist. Also zieht sie nach New York, will am Broadway singen. Mit Erfolg: Eine Zeit lang sing sie in einem Chor im legendären Theaterviertel.