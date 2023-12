Vinyl der Woche: I’d Do Anything for Love – Meat Loaf Alles, fast

Sollte es eine solche Runde geben, an der ich teilnehmen würde – ich wüsste, welche drei Videos ich auf den Bildschirm werfen würde. Hero Of War von Rise Against (wegen der ergreifenden Kriegsgeschichte), Man On The Moon von R.E.M. (wegen dieser genialen Stelle am Ende, in der als der Chorus von verschiedenen Menschen in einer Bar auf den Lippen gesagt wird) und I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) von Meat Loaf (wegen – Achtung, hier kommt die längste Klammer der Vinyl-Geschichte – allem zwischen der Person des Biest, der Verfolgungsjagd auf dem Motorrad und der absolut perfekten Darstellung großer Liebe, wenngleich sie natürlich zu krankhaft ist). Alles tun für die Liebe, fast.