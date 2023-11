Vinyl der Woche: I'd Love You To Want Me – Lobo Danke, Herr Kommissar

Manchmal helfen Filme und Serien dabei, dass eigentlich bereits vergessene Songs eine Renaissance erleben und plötzlich wieder in den Charts stehen. Wir haben das im vergangenen Jahr erlebt, als in der Serie Stranger Things plötzlich Running Up That Hill von Kate Bush auftauchte und damit einer vollkommen neuen Generation bekannt wurde. Das gab es schon immer – auch vor 50 Jahren, als Lobo mit I’d Love You To Want Me.