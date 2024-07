Vinyl der Woche: I Get Around – The Beach Boys Musikalische Unabhängigkeitserklärung

Hier kam Mick Jagger ins Spiel. Er sprach in der britischen Fernsehshow Ready, Steady, Go! positiv über den Song und gab ihm damit das, was man heute einen „Push“ nennt. Er soll sogar Exemplare der Single an Radiostationen in Großbritannien geschickt haben. Die Beach Boys traten also in einen Wettbewerb der Charts ein, in dem sonst eigentlich nur britische Künstler erfolgreich waren.